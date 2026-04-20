気づかい皆無の地雷ワード『パパ、帰ってきましたよ～』 子どもに対する愛情の深さはありがたいのだが どうにか子どもの寝かしつけを終えて妻がほっと一息ついたのも束の間、飲み会などから帰宅した夫が上機嫌で子どもの寝室にわざわざ顔を出し、満面の笑みで発しがちなセリフ。1 日外で働いていて子どもとの時間をとれなかったのですから、愛情も伝わり憎めない行為ではあります。 しかし、そ