他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】人間関係がうまくいかず、心がクタクタです 【Ａ】今いる場所と正反対の場所で非日常な体験を 「境界線」を引き直そうとがんばっているけれど、まだまだ問題が山積みで、心が疲れ切っている……。それならば、今とは正反対の「境界線」の引き方がされている場所へ、旅行へ出かけてみてはいかがでしょうか。 人が多いのにつながりが希薄な都会から、人との距離が近い田舎へ。あ