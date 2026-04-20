「UU2イヤーカフ」(ブラック) SOUNDPEATSは、前モデルを上回る低域再生能力と音圧を実現したというイヤカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「UU2イヤーカフ」を、4月20日に発売した。価格は7,280円だが、5月3日23時59分までは発売記念セールとして専用クーポン「SPUU2NEWS」を適用することで、22％ OFFの5,678円で購入できる。カラーはブラック、ブルー、ベージュ。 チタンコ