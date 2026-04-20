日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3445（+102.0+3.05%） ホンダ1322（+21.5+1.65%） 三菱ＵＦＪ2936（+66+2.30%） みずほＦＧ6995（+227+3.35%） 三井住友ＦＧ5726（+128+2.29%） 東京海上7072（+139+2.00%） ＮＴＴ155（+1.0+0.65%） ＫＤＤＩ2608（+17.5+0.68%） ソフトバンク225（+0.7+0.31%） 伊藤忠2007（+37