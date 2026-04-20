日本時間８時０１分に英ライトムーブ住宅価格（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ライトムーブ住宅価格（4月）08:01 予想N/A前回0.8%（前月比) 予想N/A前回-0.2%（前年比)