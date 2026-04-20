【本日の見通し】中東情勢への警戒感が再び高まり、状況を確認しながらの展開か 先週末はホルムズ海峡の封鎖解除などもあって、リスク警戒感の一服が見られたが、米国がイラン港湾施設の封鎖を継続、イランがホルムズ海峡の再封鎖を宣言、トランプ大統領がイラン船籍の拿捕を発表するなど、再び状況の悪化が見られ、警戒感が広がっている。週明けは原油高・ドル高でのスタート。この後も状況を見極めたいとの意識