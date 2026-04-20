東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.64高値159.53安値157.59 161.52ハイブレイク 160.53抵抗2 159.58抵抗1 158.59ピボット 157.64支持1 156.65支持2 155.70ローブレイク ユーロドル 終値1.1765高値1.1849安値1.1761 1.1910ハイブレイク 1.1880抵抗2 1.1822抵抗1 1.1792ピボット 1.1734支持1 1.1704支持2 1.1646ロ&#12