元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子が、大規模地震から１０年たった熊本の地に足を運んだ。「熊本地震から１０年。」と１９日までに自身のインスタグラムを更新した陣内。「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．で桐谷美玲キャスターと一緒に熊本から生中継をさせていただきました。」とつづり、女優・桐谷美玲と熊本城前で肩を組むツーショットや、撮影のオフショットを公開した。「エブリィを卒業したにも関わらず熊本地震から