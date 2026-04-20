全国総体への第一歩となる陸上の県中部高校選手権大会が、２４日に草薙総合運動場陸上競技場で開幕する。静岡市立の掛川紗希（３年）が出場する。自己ベストの１メートル７５は、昨季の高校ランキング１位。女子走り高跳びで全国のトップを狙える存在だ。昨秋のＵ２０日本選手権では１メートル７１で初優勝を果たすなど、高校ラストイヤーは、さらなる期待がかかる。順調に冬季トレをこなした。中部地区大会の前哨戦だった、今