今回は春の遠州灘でタチウオ＆アジリレー釣行で、まさかの大物に出会いました！６５センチ、４８キロのマダイがヒット。最後は良型アジも追加し、クーラーは満タンで大満足の１日になりました。遠州灘でタチウオとアジを狙う釣行へ。朝はまずアジを求め、浜名湖内から今切口を抜けてポイントまで約１５分。しかし、期待とは裏腹にアタリはなく、そのままタチウオ狙いへと切り替えます。遠州灘のタチウオは天竜川沖のポイン