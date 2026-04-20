◇高校野球春季静岡大会２回戦聖隷クリストファー３−１沼津商（１９日・浜松球場）２回戦の残り１２試合が行われ、夏のシード１６校が出そろった。プロ注目の後藤幸樹捕手（３年）擁する沼津商は聖隷クリストファーに１−３で敗れた。後藤が完敗を認めた。巨人など４球団のスカウトが見守る前での聖隷のエース左腕・高部陸（３年）とのプロ注目対決。「力負け。今まで見た中で一番。伸びる感覚がほかの投手と違った」。