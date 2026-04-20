「アスレチックス４−７ホワイトソックス」（１９日、サクラメント）ホワイトソックスの村上宗輶内野手が３試合連続の一発でチームを快勝へ導いた。「３番・一塁」で先発。五回無死一塁で、左腕スプリングスのスライダーを強振。打った直後にスタンドインを確信する右越え２ランとなった。これで今季８本塁打目。アストロズのアルバレス（１０本塁打）、ヤンキースのジャッジ（９本塁打）に続くメジャー３位タイとな