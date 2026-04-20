「ダイヤモンドバックス４−１０ブルージェイズ」（１９日、フェニックス）岡本和真が「７番・三塁」で先発出場し、一発を含む２安打３打点の活躍で連敗ストップに貢献した。４連敗中のブルージェイズ打線が初回からつながった。初回から７者連続ヒット、８者連続出塁を記録。岡本も無死満塁で左越え２点二塁打を放った。岡本の快音は続く。三回無死。ホフマンの真ん中低めスライダーをすくい上げて左中間席へ。３月３０日