ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズが、自身がホストを務めるポッドキャスト番組『Mind the Game』に出演。スティーブ・ナッシュ（元ダラス・マーベリックスほか）とともに、今シーズンの優勝予想について語った。 ナッシュがオクラホマシティ・サンダーを優勝候補に挙げ、連覇の可能性に言及すると、レブロンは次のように語っている。 「OKC（サンダー）につ