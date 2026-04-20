１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円６４銭前後と前日と比べて５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円６３銭前後と同９０銭弱のユーロ安・円高だった。 イランのアラグチ外相が自身のＳＮＳに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるよう完全に開放する」と投稿したほか、トランプ米大統領