２０日の東京株式市場は不透明感が拭えない外部環境のなかも買い優勢の展開で、日経平均株価はリバウンドに転じる公算が大きそうだ。前週末は目先スピード警戒感から１０００円超の下落をみせたが、きょうは下げ分の大半を取り返すケースも考えられる。ただ、上下にボラティリティは高く、中東を巡るニュースフローを横目に予断を許さない状況とはいえる。前週末は欧州株市場が総じて上昇した。ホルムズ