開催：2026.4.20 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 5 - 2 [レンジャーズ] MLBの試合が20日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとレンジャーズが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 1回裏、1番 ロブ・レフスナイダー 初球を打ってレフトスタンド