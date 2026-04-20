開催：2026.4.20 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 4 - 10 [ブルージェイズ] MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブルージェイズが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。 1回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 4球目を打ってライトへのタイムリ}