「老後のために」と始めたNISAやポイ活。しかし今、平均以上の収入がありながら、家計が破綻寸前に追い込まれる「NISA貧乏」が社会問題となっています。毎月10万円のクレカ積立でお得にポイントを貯めているはずが、なぜか毎月の生活費が足りない……。その裏には、投資の利益を完全に吹き飛ばす“恐ろしい罠”と、無自覚にやっている「絶対NG行動」が隠されていました。世帯月収55万円、4人家族の家計を破綻に導いた落とし穴とは