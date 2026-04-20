開催：2026.4.20 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 7 - 0 [ロイヤルズ] MLBの試合が20日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとロイヤルズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。 1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 初球を打ってセンターへのツーランホ