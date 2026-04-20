開催：2026.4.20 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 4 - 7 [Wソックス] MLBの試合が20日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとWソックスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。 1回表、5番 エドガー・ケーロ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでWソ