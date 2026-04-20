2022年には農水省が養殖生産の振興策を策定するなど、水産業改革の目玉として大きく注目されている魚類養殖業。ニュースでは養殖技術の成功が報道されているが、果たして養殖業は今後、ビジネスとして成長が見込めるのだろうか。専門家が解説する。※本稿は、水産学者の佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。今注目を集める魚類養殖業は「成長産業化」が可能なのか近年、テレビや新聞、