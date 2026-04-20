【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」が使用された、Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の本予告映像が公開。「果てなき夜を」は4月20日よりNetflixにて独占配信される本作の主題歌に起用されており、本映像にて楽曲自体も初解禁となる。 ■「果てなき夜を」は、映画内でも主題歌として象徴的に使用 『戦いの向こう