「500m美術館」の料理や食材をモチーフにした壁画＝札幌市中央区料理や食材をモチーフにした一風変わった壁画や、無造作に積み上がった衣服―。これらの展示を前にすると、作品が持つ意味をふと考えてしまう。札幌市中心部の地下通路にある現代アートのギャラリー「500m美術館」は開設から約15年、薄暗い地下空間を行き交う人々の日常に芸術の彩りを届けてきた。（共同通信＝内海瑛作）札幌市営地下鉄大通駅とバスセンター前駅