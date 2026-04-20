ぴっかぴかのランドセルを背負う小学１年生の姿が目をひく季節となった。ランドセル商戦の時期は近頃早まり、現在が来年度用のピークだと聞く。繁忙期を迎えているランドセルメーカーを探していると、関東地方の約半数が東京都足立区に集積しているという。その背景と歴史をたどってみた。（仲條賢太）ランドセル作りの「好条件」足立区などによると、水運が重要な交通手段だった江戸時代、荒川、隅田川、中川が流れる区内には