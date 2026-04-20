「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）ヤクルトが２連勝で３カード連続勝ち越しとして首位の座をキープした。貯金は今季最多の「９」。ドラフト４位・増居翔太投手（トヨタ自動車）がプロ初先発で５回２安打４奪三振１失点と好投しプロ初勝利をつかんだ。◇◇２５歳、遅咲きのルーキーだ。彦根東時代は２０１８年春の選抜大会で花巻東相手に九回まで“無安打無得点”投球を披露し、プロ注目の逸材となった。