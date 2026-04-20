新年度が始まり、本格的に春服の出番がやってきました。きれいめ派の大人女性がこれから買うなら、【しまむら】の「高見えスカート」が狙い目。今回は、おしゃれさんがイロチ買いしたというサテンスカートをご紹介します。1,089円というお手頃価格ながら、上品な素材とデザインでコーデを格上げできるかも。オンオフどちらにも活用できそうなので、店舗で見つけたらぜひカゴINして。 上品なルックに導くサテン