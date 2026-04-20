これは筆者の体験談です。5歳の息子Rと公園で遊んでいた時、見知らぬ男の子とすぐに友達になり、一緒に遊び始めました。息子の素直な反応を見て、子どもたちがどれだけシンプルで純粋な心で他者と関わり、すぐに友情を育んでいくのかを実感した出来事です。 公園で新しい友達と出会った日 先日、5歳の息子Rと公園で遊んでいた時です。広い公園でのんびりと過ごしていると、Rはいつものように元気にブランコや滑り台で遊び始