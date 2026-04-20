スタンフォード大に所属米大学野球リーグ・スタンフォード大に所属する佐々木麟太郎内野手が19日（日本時間20日）、マイアミ大との試合で2戦連発となる今季12号勝ち越し2ランを放った。打った瞬間に柵越えを確信するような豪快アーチだった。「3番・一塁」でスタメン出場。6-6と同点の4回1死一塁から、相手左腕が投じた甘い速球を完璧にとらえた。手ごたえ十分の当たりは右翼フェンスを越える勝ち越し2ラン。飛距離409フィート（