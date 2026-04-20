グルメ通販サイト「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」はこのほど、5月10日の「母の日」に向け、30～69歳の女性1000人を対象に「母の日ギフトに関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【写真】外食に旅行…欲しいプレゼントは贈る予定より少しお高め!? 母の日に何を贈るか尋ねたところ、「花」が38.7％で最も多く、「洋菓子」が33.7％で続いた。この2つが突出し、次いで「和菓子(14.8％)」「花とのセット商品(13.6