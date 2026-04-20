シンガーソングライターのRayeが新たな恋をするまでは、たとえそれに10年かかろうとも、次のアルバムを作る気がないことを強調した。ロマンスや憧れなどについて歌う曲で知られるRayeは先日、TikTokで失恋やふさわしくない相手などについて歌うことは飽き飽きしているとファンに語っていた。 【写真】スタイルが際立つタイトなドレス姿もすてきです そして17日に公開となったザ・タイムズでのインタビュー