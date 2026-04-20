ハル・シティ平河悠が強行出場も、昇格プレーオフ圏内争いで痛恨の足踏みイングランド2部ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロビッチ監督が、負傷者が続出しているチーム状況において、日本代表FW平河悠ら復帰途中の選手を起用せざるを得ない苦しい胸の内を明かした。地元メディア「Hull Live」が報じている。ハル・シティは現地時間4月18日に行われたリーグ第43節でバーミンガム・シティと対戦し、1-1で引き分けた。昇格プレ