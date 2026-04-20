◇高校野球春季静岡県大会２回戦富士市立４−０浜松太平台（１９日・ちゅ〜るスタジアム清水）２回戦の残り１２試合が行われ、夏のシード１６校が出そろった。富士市立が浜松大平台を４―０で下し、２０１３年以来１３年ぶりに夏のシード権をつかんだ。右腕エース・臼井遥都（はると、３年）が６安打を許しながらも１１三振を奪って無四球完封。「歴史を変えろ、とコーチに言われていたんです。一歩踏み出すことができた」