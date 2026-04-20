◇高校野球春季静岡県大会２回戦駿河総合０−６浜松開誠館（１９日・ちゅ〜るスタジアム清水）２回戦の残り１２試合が行われ、夏のシード１６校が出そろった。浜松開誠館は駿河総合を６−０で撃破。身長１９０センチの大型右腕・山本蒼翔（あおと、２年）が、駿河総合打線を４安打に抑えて無四球完封した。「先輩たちのためにも負けられない。絶対に先に失点しない」と、背番号１１がＭＡＸ１４３キロの速球とスライダーを駆