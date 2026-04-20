◇春季静岡県大会２回戦聖隷クリストファー３−１沼津商（１９日・浜松球場）２回戦の残り１２試合が行われ、夏のシード１６校が出そろった。昨春から４季連続県制覇を目指す聖隷クリストファーはエース左腕の高部陸（３年）が、圧巻の投球を披露。プロ注目の後藤幸樹捕手（３年）擁する沼津商打線から先発全員＆毎回の１９Ｋで１失点完投、県内公式戦の連勝を２０に伸ばした。３回戦８試合は２５日に行われる。圧巻の奪三振