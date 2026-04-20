◆米大リーグロッキーズ９―６ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げて７安打３失点で降板し、今季初勝利はお預けとなった。試合後「早いカウントで打ってもらったので球数少なくイニングが積み重ねていったので、途中までの内容だったらもっとイニング投げれましたし、３点を取っても