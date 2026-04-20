◇インターリーグブルージェイズ―ダイヤモンドバックス（2026年4月19日フェニックス）「7番・三塁」で先発出場したブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が、3号ソロを含む4打数2安打、3打点の活躍で2桁得点大勝に貢献した。3−0とした初回に無死満塁で左越え二塁打で2打点。この回先頭打者から岡本まで7連続長短打で、球団連続安打タイ記録の一員となり、歴史に名を刻んだ。3回には自身16試合ぶりとなる3号ソロを左