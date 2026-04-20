先が見える！ 森みたいだった「ICの未開通部」千葉市緑区で主要地方道「生実（おゆみ）本納線（赤井町地区）」の整備が佳境を迎えています。ずっと未完の状態だった旧「千葉外房有料道路」の起点、鎌取ICを完成形にするための工事で、千葉市の神谷俊一市長が2025年9月の会見で開通予定を「2027年3月末」と発表しています。【もうすぐ開通!?】旧「千葉外房有料道路」と鎌取ICの未開通部の現状（地図／写真23枚）旧千葉外房有料