心も体も軽やかな週。レジャー運も○。自然を満喫できるスポットでエンジョイできそう。仕事は新しいチャレジにツキあり。また営業系の人はラッキーサプライズに恵まれます。金運は週末から低め。大きな買い物は控えて。恋愛は人が集まる場所に出会いが潜んでいます。