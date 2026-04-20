パワー溢れる週。代謝に優れダイエットもスムーズに結果を出せます。仕事運も◎。新天地に飛び込んだ人は周囲の環境に漸く馴染めそう。ただこだわりに固執すると運気が乱れることに。柔軟な感性をモットーにこなしましょう。恋愛は多彩なタイプにアプローチされる予感が。