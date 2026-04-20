願いが叶うラッキー週。特に仕事は興味あることが向こうから飛び込んできそう。あなたを軸としたネットワークも広がります。反面意外な人が敵になる恐れが。感性が合わない人とは手を組まないこと。恋愛はエンタメスポットに出会いがあります。カップルもライブデートが○。