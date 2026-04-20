リズム良く行動できる週。仕事もとんとん拍子に進んでいきます。また去年から転職等を視野に入れていた人は始動する好機。下手に尻込みしているとタイミングを逃すかも。金運は美容系の投資にツキあり。自分へのご褒美買いも○。恋愛は他者のお膳立てに乗ると運命を掴めそう。