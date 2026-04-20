天邪鬼精神が強まる週。意地を張って好きな人たちとの関係を自ら壊す恐れも。気ままな一人旅が心を和らげる開運アクション。また仕事はあえて人に花道を譲る精神が成功をもたらします。金運は出入りが激しく不安定に。白いお財布が安定グッズ。恋愛は一目惚れの恋は危険。