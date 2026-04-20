ゆとりある言動が開運を招く週。イライラしながら過ごしていると運が逃げていきそう。仕事は人の領域に手を出すとトラブルに遭う恐れが。自分のミッションを淡々とこなして。金運は水曜にツキあり。また恋愛はセレブなスポットに出会いがあります。牡牛座も運命パーソン。