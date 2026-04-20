息抜きが必要な週。最近疲れを溜めていると感じていた人は、自分をのんびり甘やかす時間を作りましょう。仕事も無理せずマイペースなスタンスを心がけると○。金運はストレスで散財しがち。趣味や得意なことへの投資が回避策に。恋愛は自然体で居られる相手が運命パーソン。