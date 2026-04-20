スタミナ漲るラッキー週。ただ、仕事は複数案件を抱えミスしがち。なるべく一つのことに集中して。対人面はキャラが違う人物と意気投合します。また金運はお金を丁寧に扱うと潤う暗示が。恋愛は好きな人に天邪鬼な態度を取りがち。ゴールドのリングがラブ運アップグッズ。