淡々と進めていたことが軌道に乗る週。反面決断すべき案件が多発する暗示も。周囲にアドバイスを求めるとかえってぶれそう。自分の直感を信じて。また習い事運は大吉。オンラインレッスンにツキあり。恋愛は美意識の高い人と縁あり。おしゃれスポットにマメに繰り出して。