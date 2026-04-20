リズムが狂う週。いつもと同じ調子で動いていると煮詰まりそう。仕事も中々芽が出ない案件は思い切って目線を変えましょう。健康面も何となく不調な気配が。代謝を上げる運動が回避策。恋愛はアプリなどで面倒な人を引き寄せがち。裏表のないフランクなタイプが本命に。