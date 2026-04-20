ライフワークのアップデートを図れる週。エステやヘアサロンを変えるなども○。また、仕事は周囲に気を遣い過ぎる傾向が。ノーと言える強さを持つ事。金運は健康や美容への投資にツキあり。恋愛は新たな出会いのタネを蒔く好機！特にアウェイな場所に運命が潜んでいます。