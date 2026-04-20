「自力整体」とは、整体や鍼灸の技法を自分自身に行うセルフケアです。全国で約1万5000人が実践し、「慢性的な痛みがラクになった」「ぐっすり眠れるようになった」といった声が寄せられています。新刊『すっきり自力整体』では、東洋医学の考え方をベースに、不調を根本から整える方法を紹介しています。今回はその中から「目」に注目。眼精疲労やかすみ目の改善はもちろん、全身のこわばりまでゆるむワークをお伝えしましょう。